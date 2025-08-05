Luogo caro a tanti riminesi
Poggiorimini. Dopo oltre dieci anni torna a vivere lo spazio educativo
In foto: Poggio Rimini
di Redazione
1 min
Mar 5 Ago 2025 17:26 ~ ultimo agg. 8 Ago 09:24
Con il primo campo di reparto del Rimini 7, nei giorni scorsi, è ripartita, dopo oltre dieci, l'attività nella casa di Poggiorimini, nel comune di Sant'Agata Feltria, di proprietà della Diocesi. Gli spazi fruibili sono quelli all'aperto dove è stato allestito tutto ciò che può servire a chi vuole trascorrere un campeggio in tenda. Un luogo caro a tanti riminesi che hanno ricordi bellissimi di campeggi fatti in quella casa, immersa nella natura del Montefeltro e che oggi torna a vivere.
