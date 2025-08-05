  
Indietro
menu
menu

Luogo caro a tanti riminesi

Poggiorimini. Dopo oltre dieci anni torna a vivere lo spazio educativo

In foto: Poggio Rimini
Poggio Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 5 Ago 2025 17:26 ~ ultimo agg. 8 Ago 09:24
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Con il primo campo di reparto del Rimini 7, nei giorni scorsi, è ripartita, dopo oltre dieci, l'attività nella casa di Poggiorimini, nel comune di Sant'Agata Feltria, di proprietà della Diocesi. Gli spazi fruibili sono quelli all'aperto dove è stato allestito tutto ciò che può servire a chi vuole trascorrere un campeggio in tenda. Un luogo caro a tanti riminesi che hanno ricordi bellissimi di campeggi fatti in quella casa, immersa nella natura del Montefeltro e che oggi torna a vivere.



 

 

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO