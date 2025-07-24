Fuga in autostrada con speronamento, in auto 800 pacchetti di sigarette rubati

Fugge in A14 con un carico di sigarette rubate e, al termine di un inseguimento con tanto di speronamento di una vettura della polizia di Stato, viene arrestato. E' successo nel primo pomeriggio di lunedì, quando i poliziotti del Compartimento Stradale Emilia Romagna, in collaborazione con i reparti autostradali delle Sezioni di Bologna, Modena e Forlì, si erano posizionati lungo l’autostrada A14, tra Rimini-Bologna, al fine di vigilare le aree di servizio di competenza e monitorare eventuali transiti di veicoli e soggetti sospetti.

Dopo aver individuato un veicolo sospetto, già segnalato perché utilizzato per commettere diversi furti nei giorni precedenti nelle aree di servizio dislocate nelle province di Rimini e Forlì, i poliziotti hanno deciso di pedinarlo, tramite una 'staffetta' tra gli equipaggi, e di fermarlo all’altezza del casello di Borgo Panigale. Il conducente, un 21enne di origine bosniaca, non si è fermato all’alt della pattuglia e ha cercato di far perdere le sue tracce.

Ne è scaturito un inseguimento per diversi chilometri: il fuggitivo, dopo aver imboccato l’uscita del casello di Valsamoggia, nel tentativo di darsi alla fuga ha speronato l'auto della polizia, ma ha terminato la sua corsa contro guard rail. I poliziotti se la sono cavata con qualche lieve contusione. Dopo il violento impatto, il 21enne ha cercato di nascondersi nella vegetazione dei campi appena fuori l’autostrada, ma gli agenti, dopo minuziose ricerche durate quasi due ore, lo hanno individuato ed arrestato.

All’interno del veicolo abbandonato è stato rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di tabacchi, oltre 800 pacchetti di sigarette, risultati rubati in una tabaccheria di Rimini nella mattinata stessa. Per il 21enne bosniaco, processato per direttissima, l’arresto è stato convalidato ed è scattata la misura provvisoria dell’obbligo di dimora nel comune di Rimini.