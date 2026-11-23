Gli avvocati penalisti riminesi aderiscono all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane dal 23 al 27 novembre.

"La protesta - si legge in una nota - riguarda la proposta di revisione costituzionale che introduce nell’articolo 24 della Costituzione la previsione secondo cui «La Repubblica tutela le vittime di reato»."

"Nessuna contrapposizione alle vittime - prosegue la Camera Penale di Rimini -. I penalisti conoscono bene le sofferenze e le aspettative di chi subisce un reato e ne sostengono la piena tutela. Tuttavia, la Costituzione già garantisce la protezione delle persone offese attraverso gli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione. Le vittime hanno bisogno di assistenza, sostegno economico, informazione, servizi efficienti e processi di durata ragionevole: obiettivi che si realizzano con interventi concreti, non con una modifica simbolica della Carta."

"La riforma suscita preoccupazione - motiva la nota - perché colloca il riferimento alla vittima accanto all’inviolabilità del diritto di difesa, con il rischio di indebolire il principio di presunzione di innocenza, di legittimare future limitazioni delle garanzie difensive e di compromettere l’equilibrio costituzionale tra tutela della persona offesa e diritti dell’imputato. Un processo giusto tutela entrambe le parti: la condanna di un innocente rappresenta una doppia ingiustizia, perché lascia impunito il vero responsabile e priva la vittima della verità".

L’Unione delle Camere Penali chiede alla Camera dei deputati di "non approvare la riforma e di aprire un confronto prima del voto, destinando invece risorse a indennizzi più efficaci, servizi di assistenza alle vittime, riduzione dei tempi della giustizia e formazione degli operatori contro la vittimizzazione secondaria".

Nell’ambito dell’astensione si terrà a Roma, il 26 novembre, una manifestazione nazionale aperta al confronto con associazioni, studiosi e istituzioni.