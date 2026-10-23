Foronchi e Bertuccioli tra le Eccellenze 2026 per il lavoro sinergico dei comuni

Le sindache di Cattolica, Franca Foronchi, e di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, hanno ricevuto il riconoscimento "Eccellenze 2026" nel corso della manifestazione promossa dall’Intergruppo parlamentare «Sviluppo Sud, Aree fragili e Isole minori», ospitata nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. A illustrare il valore dell’impegno delle due amministrazioni è stato Tommaso Scattolari, Presidente della Commissione Opera dell’Intergruppo, che ha richiamato l’attenzione sul lavoro svolto dai due Comuni e sul ruolo delle sindache nella costruzione di un dialogo capace di superare i confini amministrativi. Un riconoscimento prestigioso per le due prime cittadine assegnato con le seguenti motivazioni: “per il qualificato servizio istituzionale e per l’impegno nella valorizzazione di una comunità che rappresenta una parte significativa dell’identità e dell’accoglienza italiana”.

Cattolica e San Giovanni in Marignano sono state richiamate come espressione di una cultura amministrativa nella quale l’identità di ciascun territorio può rafforzarsi attraverso il rapporto con quello vicino. La consegna del riconoscimento è avvenuta in un’Aula gremita, con tutti i 300 posti occupati, alla presenza di 60 sindaci provenienti da tutta Italia, imprenditori e venti rappresentanti del mondo diplomatico e istituzionale internazionale, tra ambasciatori, ministri degli Esteri e consoli generali. Nel corso della manifestazione hanno preso la parola, fra gli altri, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e Giuseppe Conte.