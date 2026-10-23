Giorgia Meloni a San Patrignano: 'irresponsabile' definire leggere le droghe

"Una fabbrica di speranza e libertà". Così Giorgia Meloni ha definito la comunità di San Patrignano nel suo intervento di oggi nell'Incontro Internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze (promosso dalla Coalizione Europea contro le Droghe - ECAD.

La premier ha ribadito la ferma contrarietà della linea di Governo verso qualsiasi narrazione che descriva la droga come "una scelta di libertà" o un "diritto", evidenziando che la vera libertà consiste nello stare lontano dalle dipendenze.

"Le droghe di oggi - ha detto - sono molto diverse, sono più potenti, più economiche ed accessibili. In alcuni casi anche socialmente accettate. Le sostanze sintetiche cambiano rapidamente, grazie all'IA nuove molecole droganti vengono immesse sul mercato, e fruiscono di un tempo di circolazione prima di essere intercettate delle forze di polizia e inserite nelle tabelle delle sostanze illecite. I derivati dalla cannabis, che alcuni si ostinano irresponsabilmente a definire leggere, hanno percentuali di principio attivo Thc, in media 30 volte piu alte rispetto a qualche decennio fa"

il Governo ha avviato un dialogo con i principali network e piattaforme informative per correggere i messaggi fuorvianti legati al consumo di stupefacenti, ponendo la prevenzione precoce al primo posto della strategia contro la droga. Per Giorgia Meloni è necessario rafforzare i percorsi di recupero rispetto alla sola misura detentiva: il carcere - ha spiegato - non può e non deve essere l'unica risposta per chi soffre di dipendenze.

Insieme ai vertici della Comunità ad accogliere Giorgia Meloni c'erano il prefetto Giuseppina Cassone, il presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale e il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini.

"Oggi è una giornata speciale per la lotta alle dipendenze - spiega il primo cittadino corianese - Una macchina organizzativa imponente ha accolto le delegazioni estere, chiamate a sottoscrivere un documento di grande importanza. Accanto a Italia e Francia, promotrici dell’evento, il coinvolgimento di tanti Stati europei è fondamentale per contrastare una piaga sociale come la droga. Con la firma di questo documento, San Patrignano rilancia una grande sfida sanitaria, sociale ed educativa e porta sui tavoli istituzionali una questione che riguarda migliaia di persone. Una sfida che la comunità affronta ogni giorno, aiutando chi ha vissuto la dipendenza a rinascere. San Patrignano è un’eccellenza del nostro territorio e una testimonianza concreta di come sia possibile aiutare le persone che si erano smarrite nel proprio percorso di vita a ritrovare la propria strada e a reinserirsi nella società".