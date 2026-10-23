Emergenza casa. Legacoop incontra Sadegholvaad: riconvertire le case del popolo

La questione abitativa è un’emergenza per il territorio riminese: istituzioni e mondo economico devono lavorare insieme per trovare risposte concrete per imprese e cittadini. Con questo intento condiviso si è svolto a Rimini l’incontro tra una delegazione di cooperatori di Legacoop Romagna e il presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad.

Per la centrale cooperativa sono intervenuti il presidente Paolo Lucchi, la coordinatrice dell’attività sindacale, Simona Benedetti, e la coordinatrice dell’area di Rimini, Giorgia Gianni. Sadegholvaad era affiancato dal capo di gabinetto della Provincia, Daniele Morelli. I rappresentanti cooperativi hanno presentato il documento di proposte sulla questione casa che stanno sottoponendo a tutte le principali realtà istituzionali del territorio, a partire da Province, Comuni, Acer e Prefetti.

A livello locale, fermo restando - spiega Legacoop - che l’assenza di una politica nazionale è il vero fattore limitante, l'associazione propone prima di tutto un intervento concertato sul sistema di regole che normano l’abitazione e sul grande patrimonio pubblico delle ACER (55mila alloggi, di cui quasi 12mila in Romagna), che va sottoposto a un progetto di recupero e revisione complessiva. Sul tema delle “foresterie” per i lavoratori, Legacoop propone di collegare le variazioni di destinazione d’uso degli immobili oggi abbandonati o sottoutilizzati ai progetti di sviluppo delle aziende. Legacoop Romagna offre la disponibilità a progettare la riconversione di parte delle oltre 500 case del popolo della Romagna in alloggi per famiglie, lavoratori e studenti, in accordo con i Comuni. Infine, la cooperazione di abitanti – molto diffusa in Emilia – è una possibilità concreta da tenere presente anche in Romagna, dove si muovono nuove esperienze rivolte alla riqualificazione e rigenerazione urbana, finalizzata all’abitare.

«Ringraziamo il presidente Sadegholvaad per il tempo che ci ha dedicato e per l’attenzione che sta dimostrando su questo tema – dichiara il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi – I bisogni abitativi in tutta la Romagna, e in particolare a Rimini, sono aumentati e cambiati profondamente. Non è più, ormai, solo una questione legata all’economia turistica: la difficoltà nel reperire alloggi penalizza tutte le aziende, che faticano a trovare lavoratori disponibili a trasferirsi, frenando così le possibilità di crescita. Se anche chi lavora stabilmente non riesce più a garantire una casa a se stesso e alla propria famiglia, questo diventa un problema per tutto il sistema di imprese».