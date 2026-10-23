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Apertura il 28 novembre

Nuova vita per l'ex Paradiso. Conto alla rovescia sul colle di Covignano

In foto: un particolare di Casa Paradiso
un particolare di Casa Paradiso
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Redazione
   
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E' iniziato il conto alla rovescia sul Colle di Covignano a Rimini dove, a breve, tornerà a riprendere vita l'area che ospitò la ex discoteca Paradiso. Il nuovo spazio per l’arte, la cultura e le imprese, chiamato Casa Paradiso, aprirà alla cittadinanza sabato 28 novembre: dalle 17 alle 20 e accoglierà tutti coloro che vorranno visitarlo.  
Il progetto, in fase di completamento negli ultimi dettagli, è nato dall’iniziativa privata di un gruppo di amici, tra cui Gabriele Baschetti e Pierluigi Alessandri, coinvolti a titolo personale e uniti dalla volontà di recuperare un’area e restituirla alla vita della città. Una visione che mette in relazione iniziativa imprenditoriale, riqualificazione urbana, restituzione culturale e rigenerazione ambientale. 

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