Sei nuovi ambasciatori del Congressuale. Premio RImini Mundi con Tozzi (CNR)

Sei nuovi ambasciatori dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini riceveranno il Premio Rimini Mundi 2026 il 3 novembre dalle 18.30 al Teatro Galli. A consegnare i premi il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il presidente di Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti. L’evento, alla quarta edizione, è aperto alla città e anche quest’anno l’ingresso sarà libero, previo ritiro dei biglietti alla biglietteria del Teatro Galli nelle giornate di martedì 27 ottobre (dalle 10.00 alle 14.00) e giovedì 29 ottobre (dalle 15.00 alle 19.00), disponibili fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La serata, condotta dalla giornalista Lucia Renati, sarà arricchita da un intervento di Mario Tozzi, Primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico, con un intervento dal titolo ‘Il professore va a congresso, la penisola dei turismi’.

Salirà quindi a 68 componenti il ‘corpo diplomatico’ che dal 2008, insieme agli operatori pubblici e privati e al management di Italian Exhibition Group, opera in tutto il mondo per candidare la città ad appuntamenti prestigiosi e capaci di produrre un prezioso indotto per l’industria dell’accoglienza e di accreditare la destinazione Rimini nel mondo dei congressi ad alta specializzazione. I