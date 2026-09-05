Fondi nazionali per disabilità e progetti di vita. All'Ausl Romagna 314.930 euro

Oltre 1,9 milioni di euro per l’Emilia-Romagna per rafforzare i progetti di vita delle persone con disabilità. Una scelta importante che coinvolge anche il nostro territorio: all’Ausl Romagna vanno 314.930 euro, di cui 97.449 euro sono destinati al Comune di Rimini e 49.973 euro al Comune di Riccione, per un totale di quasi 150mila euro. Sono risorse che potranno sostenere percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e lavorativa, mobilità, attività sportive e culturali e partecipazione alla vita della comunità.

I destinatari dei fondi potranno attivare servizi di accompagnamento personalizzato per l’inserimento lavorativo di una persona con disabilità oppure finanziare il trasporto per le visite ospedaliere, per gli accertamenti diagnostici, per i trattamenti specialistici o altri percorsi di diagnosi e cura non coperti da altri servizi, garantendo così un supporto concreto e individualizzato. E ancora, sarà possibile sostenere percorsi personalizzati di inclusione sociale e relazionale, nei momenti della vita quotidiana; offrire accompagnamento all’inclusione in contesti sociali informali, culturali, associativi, sportivi o del tempo libero. Per quanto riguarda il lavoro, le risorse potranno essere utilizzate per un accompagnamento personalizzato sia nella fase iniziale del lavoro, sia in quella in itinere; servizi di trasporto per raggiungere il luogo di lavoro. Inoltre, sono previsti interventi accessori per la vita indipendente e mediazione comunicativa e supporto alla comprensione nei percorsi di cura.

Sottolinea Emma Petitti, Vice Segretaria regionale del PD e consigliera regionale: "si tratta di obiettivi a cui la regione lavora già da tempo, basti pensare ad esempio ai 18 milioni di euro destinati all’accompagnamento dei giovani con disabilità all’autonomia e nella transizione verso il lavoro, confermando lo stanziamento già previsto l’anno precedente. Quelle del fondo nazionale sono risorse importanti ma aggiuntive rispetto a quelle già stanziate a livello regionale e sulle quali non vogliamo arretrare a livello di impegno concreto”.

Commenta la consigliera regionale Alice Parma, capogruppo Pd in Commissione Sanità: "Quando parliamo di disabilità non possiamo limitarci a garantire singoli servizi. Dobbiamo costruire progetti di vita, mettendo in rete sociale, sanità, scuola, lavoro, sport e associazionismo e accompagnando le persone nei diversi momenti della loro vita. Ma c’è un altro punto che considero fondamentale: non possiamo lasciare sole le famiglie. La cronaca ci ha ricordato, anche recentemente e in modo drammatico, quanto possa diventare insostenibile il peso della cura quando mancano sostegno, rete e prospettiva. Quei fatti devono interrogarci come istituzioni. Sostenere l’autonomia delle persone con disabilità significa quindi anche sostenere chi se ne prende cura ogni giorno. Rimini e Riccione hanno ora risorse in più: la sfida è continuare a trasformarle in opportunità concrete, costruendo una rete territoriale capace di garantire inclusione, autonomia e dignità a ogni persona e alla sua famiglia”.