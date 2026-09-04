Fascicolo Sanitario Elettronico, stop temporaneo per manutenzione

La Regione Emilia Romagna informa che dalle ore 20 di stasera, venerdì 4 settembre, alle ore 10 di sabato 5 settembre il Fascicolo sanitario elettronico e tutti i servizi collegati non saranno disponibili per un intervento di manutenzione straordinaria. Per ricevere assistenza tecnica sui servizi Fse, CupWeb, PagOnline e sulla Ts-Cns è attivo il numero verde 800.033.033 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 18; sabato, dalle 8:30 alle 13).