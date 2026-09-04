Da alberghi in disuso a parco. Sopralluogo dei tecnici a Miramare

Questa mattina i tecnici del Comune di Rimini e i progettisti hanno effettuato un primo sopralluogo nei due immobili di Miramare in disuso, 'hotel Villa del Sole e l'hotel Superga, destinati a lasciare spazio a un nuovo parco. Nelle prossime settimane sarà definito il progetto di fattibilità tecnico-economica, per arrivare all’acquisizione e alla demolizione dei due edifici e partire con la riqualificazione dell’area. Ne dà notizia il sindaco Sadegholvaad che ricorda: "L’obiettivo è trasformare uno spazio oggi segnato dal degrado in un nuovo spazio urbano pubblico e a disposizione della comunità. L’intenzione è portare avanti operazioni analoghe anche in altre zone di Rimini, liberando spazi e trasformandoli in nuove opportunità per la città".

Il progetto punta a realizzare un'area verde accessibile, inclusiva e priva di barriere architettoniche. Previsti percorsi pedonali con materiali drenanti, essenze autoctone, panchine, illuminazione e aree gioco. In una seconda fase il progetto sarà integrato con ulteriori dotazioni e funzioni. Il primo quadro economico elaborato dall'amministrazione stima una spesa per l'intervento di 2,5 milioni di euro, poco più di un milione solo per l'acquisizione dei due immobili.