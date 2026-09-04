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massime intorno ai 30 gradi

Caldo per tutto il fine settimana. Atteso un cedimento a metà della prossima

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Redazione
   
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Mentre l'attenzione degli esperti meteo si concentra sulla metà della prossima settimana, quando il passaggio di una perturbazione potrebbe portare al primo significativo cedimento del clima estivo, è in arrivo un nuovo fine settimana di caldo e cielo sereno.

Non ci sono più allerte meteo per le alte temperature ma la mappa del rischio calore di Arpae per la provincia di Rimini segnala ancora una situazione di debole disagio bioclimatico per sabato e domenica. Le temperature resteranno sopra la media con massime intorno ai trenta gradi. 

Le previsioni di Arpae.

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