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AL VERTICE ORA ILARIA TORALDO

Capitaneria di Porto, la cerimonia del cambio Comandante a Rimini

In foto: Una immagine della cerimonia
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Redazione
   
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Si è insediata a capo della Capitaneria di Porto di Rimini la nuova comandante, Capitano di Fregata Ilaria Toraldo, che assume dunque ufficialmente l'incarico. Originaria di Tropea, Ilaria Toraldo arriva a Rimini dal Comando regionale di Reggio Calabria, dove ha maturato una lunga esperienza nel settore della sicurezza marittima. Il suo insediamento è stato formalizzato oggi con la cerimonia di passaggio delle consegne con l'ex comandante Ottavio Cilio, che lascerà la città per un nuovo incarico presso il Dipartimento per le Politiche del Mare, a Roma.

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