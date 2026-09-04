AL VERTICE ORA ILARIA TORALDO
Capitaneria di Porto, la cerimonia del cambio Comandante a Rimini
In foto: Una immagine della cerimonia
di Redazione
1 min
Si è insediata a capo della Capitaneria di Porto di Rimini la nuova comandante, Capitano di Fregata Ilaria Toraldo, che assume dunque ufficialmente l'incarico. Originaria di Tropea, Ilaria Toraldo arriva a Rimini dal Comando regionale di Reggio Calabria, dove ha maturato una lunga esperienza nel settore della sicurezza marittima. Il suo insediamento è stato formalizzato oggi con la cerimonia di passaggio delle consegne con l'ex comandante Ottavio Cilio, che lascerà la città per un nuovo incarico presso il Dipartimento per le Politiche del Mare, a Roma.
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