Le antiche tradizioni rivivono. Una folla in acqua per la “Pesca alla Tratta”

In tanti questa mattina al bagno Emilio 110 di Rivazzurra si sono tuffati nella storia e nelle tradizioni del mare riminese con la rievocazione della “Pesca alla Tratta”, l’antica tecnica di pesca praticata lungo la costa fino alla metà del secolo scorso.

L’appuntamento, promosso dall’Associazione Rimini per Tutti onlus insieme agli operatori turistici del territorio ha offerto a cittadini e turisti la possibilità di riscoprire da vicino una delle pratiche che per generazioni ha caratterizzato la vita e il lavoro dei pescatori riminesi.





La rievocazione ha preso il via alle con la calata delle reti in mare. Il pubblico ha assistito alle diverse fasi della pesca alla tratta, dalla stesura della rete fino al lento recupero dalla battigia. Una pratica suggestiva e corale alla quale hanno preso parte anche i presenti, ripetendo i gesti che un tempo scandivano la quotidianità delle comunità marinare della costa. La pesca alla tratta rappresenta infatti una delle testimonianze più caratteristiche della cultura marinara locale: un sistema di pesca basato sul lavoro collettivo, con la rete calata al largo e successivamente trascinata verso riva grazie alla forza delle persone impegnate sulla spiaggia.

L’iniziativa ha voluto contribuire alla salvaguardia e alla valorizzazione delle tradizioni locali, trasformando la spiaggia in un luogo nel quale storia, cultura popolare e identità del territorio possono essere raccontate e vissute direttamente.