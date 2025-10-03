  
Aggiornamenti dal ministero

Flotilla. Liberati il senatore Croatti e gli altri parlamentari

In foto: Croatti negli studi di icaro TV
Croatti negli studi di icaro TV
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 3 Ott 2025 08:44 ~ ultimo agg. 11:05
Sono stati liberati dalle autorità di Israele il senatore riminese Marco Croatti e gli altri tre parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Lo rende noto il ministero degli Esteri. Oltre al senatore del Movimento 5 Stelle, si tratta dell'eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto e dell'eurodeputata Benedetta Scuderi. Il ministro Tajani aveva avuto più contatti col ministro israeliano Saar per chiedere la liberazione immediata. I quattro sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea atteso per le 10 e diretto a Roma Fiumicino. Ad assisterli il personale dell'ambasciata.

La tv israeliana Channel 12 ha riferito di febbrili contatti tra le autorità italiane e il capo del Mossad David Barnea dopo che si erano diffuse notizie di maltrattamenti ad alcuni attivisti. Le autorità italiane hanno chiesto con urgenza di fornire immagini dei detenuti per verificarne le condizioni. Barnea ha parlato con la ministra Miri Regev, responsabile del porto di Ashdod, sollecitandola a fornire foto con urgenza. Il materiale sarebbe già stato trasmesso in Italia "per porre fine alla tempesta diplomatica".

