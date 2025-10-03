  
Nel riminese

Preziosa anfora romana esposta in negozio immobiliare. Scatta la denuncia

In foto: i finanzieri con l'anfora sequestata
i finanzieri con l'anfora sequestata
di Redazione   
Ven 3 Ott 2025 13:09
Un’antica anfora di epoca romana, quasi completamente integra, esposta in bella mostra (e senza alcun permesso) in un negozio immobiliare del riminese. A scovarla sono stati i finanzieri della Stazione Navale di Rimini. Il prezioso oggetto, circa 123 cm di circonferenza e 80 di lunghezza, non è sfuggito agli occhi attenti dei militari. La conferma della rilevanza archeologica è poi arrivata dalla soprintendenza: si tratta di un’anfora riconducibile alla tipologia cosiddetta “Lamboglia 2” prodotta in area adriatica tra il II e il I secolo a.C. che veniva utilizzata dagli antichi romani per il trasporto del vino. I finanzieri hanno così posto sotto sequestro il reperto e denunciato l'amministratore del negozio per possesso illecito di beni culturali. La pena può andare da due a sei anni di reclusione con una multa da 927 a 1.500 euro.

La Guardia di Finanza ricorda che, in caso di rinvenimenti di oggetti dal presunto valore archeologico, artistico o di possibile interesse storico, è obbligatorio per legge fare denuncia, entro 24 ore, al soprintendente, al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza.

 

