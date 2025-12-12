Finita la fuga del detenuto evaso. Trovato in una colonia abbandonata

E' durata poche ore la fuga del 38enne di origine marocchina, detenuto della Casa Circondariale di Rimini, che nella mattinata del 12 dicembre era riuscito ad evadere scappando dall'ospedale Infermi dove era stato accompagnato dalla Polizia Penitenziaria per una visita urgente. La caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine si è conclusa a metà pomeriggio quando l'uomo è stato individuato e arrestato dalle Volanti della Polizia e dagli agenti della Penitenziaria all'interno di una colonia abbandonata nella zona di Rimini sud. Non distante quindi dal luogo in cui era stato fermato giovedì per la prima volta.

Il 38enne, privo di documenti al momento del fermo, era stato individuato infatti durante una serie di controlli negli edifici abbandonati. Deve scontare una condanna a tre anni e mezzo di carcere per un cumulo di pene (furti, rapine, resistenza a pubblico ufficiale).