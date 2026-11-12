segnalazione
File alll'ingresso dell'A14 a Riccione per perdita di un carico
In foto: il carico lato strada
di Redazione
1 min
Arriva una segnalazione da Riccione, dove alle 8,15 si registravano code all'ingresso dell'autostrada. Una delle due corsie, che conducono al casello, è stata interdetta a causa della perdita di parte del carico, probabilmente di un mezzo pesante a lato strada, ad alcuni metri dalla sbarra che immette in A14. In attesa del recupero del materiale è stato disposto un restringimento che ha creato lunghe code su via Berlinguer.
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