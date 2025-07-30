  
riccione

Fiamme nella carrozzeria, in ospedale il titolare e un dipendente

In foto: Vigili del Fuoco
Vigili del Fuoco
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Mer 30 Lug 2025 19:25 ~ ultimo agg. 6 Ago 03:46
Principio di incendio martedì sera in una carrozzeria di Riccione, situata in via Circonvallazione. Poco dopo le 19, le fiamme sono partite dalla postazione destinata alla saldatura di materiali in acciaio, che si trova al piano terra dell'officina.

L'incendio, per fortuna, è stato contenuto prima che potesse espandersi grazie al tempestivo intervento del titolare e dei dipendenti, che hanno azionato l'estintore per domare le fiamme. Due le persone soccorse dal personale del 118 e trasportate all'ospedale Ceccarini per accertamenti. Si tratta del titolare della carrozzeria e di un dipendente che avrebbero inalato fumo o polvere dell’estintore.

I vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo e la bonifica dell’area interessata, hanno proibito l'utilizzo degli impianti danneggiati in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

