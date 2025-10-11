Borgo Sant'Andrea, festa al via. Musica, gastronomia, mostre e filmati storici

Si è aperta oggi la festa del borgo sant’Andrea di Rimini, che anche quest’anno propone spettacoli, mercatini, incontri culturali, stand gastronomici, musica e animazioni nella zona tra via Saffi via Covignano, via delle Fosse, via Melozzo da Forlì. Tema di questa edizione è “Le radici del Borgo tra natura e storia”. I cortili si aprono al pubblico con mostre, laboratori artigianali e visite itineranti. E alla festa del Borgo Sant'Andrea ogni sera alle 21 nella sala don Pippo all'interno dei locali della parrocchia vengono proiettati filmati originali e inediti che raccontano la storia di Rimini. La festa si concluderà martedì, nella ricorrenza del patrono cittadino San Gaudenzo. Alle 10.30 il vescovo presiederà la Messa sul sagrato della parrocchia.

