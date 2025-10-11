  
da oggi al 14 ottobre

Borgo Sant'Andrea, festa al via. Musica, gastronomia, mostre e filmati storici

Sab 11 Ott 2025
Si è aperta oggi la festa del borgo sant’Andrea di Rimini, che anche quest’anno propone spettacoli, mercatini, incontri culturali, stand gastronomici, musica e animazioni nella zona tra via Saffi via Covignano, via delle Fosse, via Melozzo da Forlì. Tema di questa edizione è “Le radici del Borgo tra natura e storia”. I cortili si aprono al pubblico con mostre, laboratori artigianali e visite itineranti. E alla festa del Borgo Sant'Andrea ogni sera alle 21 nella sala don Pippo all'interno dei locali della parrocchia vengono proiettati filmati originali e inediti che raccontano la storia di Rimini. La festa si concluderà martedì, nella ricorrenza del patrono cittadino San Gaudenzo. Alle 10.30 il vescovo presiederà la Messa sul sagrato della parrocchia. 

Il programma completo.

