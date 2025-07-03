Sigep 2026. Il grande evento fieristico sarà sempre più internazionale

Cresce il respiro internazionale di SIGEP World, in programma dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini. Non è solo un evento B2B, ma è punto d’incontro per chi fa business, anticipa i trend e costruisce il futuro del foodservice d’eccellenza. L’appuntamento internazionale con il meglio di gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza tornerà con una nuova agenda di apertura, da venerdì a martedì. Nel 2025 la fiera ha ospitato in 30 padiglioni 1.300 brand espositori da 33 Paesi accogliendo una platea di operatori professionali da ben 160 nazioni. Per il 2026 viene ulteriormente rafforzata la strategia di internazionalizzazione, con un focus sull’ingaggio di grandi catene globali e buyer ad alto potenziale. L’edizione 2026 punta dritta sull’internazionalizzazione: si parte da Madrid dove il 6 novembre, nell’Ambasciata d’Italia, dove andrà in scena il roadshow SIGEP World rivolto alla business community spagnola del foodservice. Intanto, a supporto della crescente apertura internazionale, sono stati introdotti nuovi collegamenti aerei diretti su Rimini, da Monaco di Baviera e dalla Spagna. Protagonista sarà poi l’India, Guest Country dell’edizione 2026: una qualificata delegazione di buyer, media e rappresentanti istituzionali prenderà parte alla manifestazione, contribuendo a sviluppare relazioni strategiche con l’intera filiera espositiva.

Il gelato diventa protagonista di un progetto strategico: Gelato Meets Chains. Prima della fiera, buyer selezionati parteciperanno a webinar e incontri digitali per conoscere le opportunità del gelato nel foodservice moderno. Una guida strategica, curata con le associazioni UIF e ACOMAG, illustrerà i vantaggi economici, operativi e d’immagine dell’introduzione del gelato nei menu. In fiera, poi, spazio al business matchmaking, con speed date e incontri one-to-one. Il tutto supportato dalla campagna digitale “What is Gelato?”, che punta a connettere la filiera italiana del gelato artigianale con i grandi gruppi internazionali della ristorazione, dell’hotellerie e delle catene retail.

Dopo il debutto della filiera della pizza a SIGEP World 2025, il comparto tornerà al centro della scena nell’edizione 2026 con Pizza (R)evolution, progetto capace di raccontare nuove sinergie tra ingredienti, tecnologie e format di consumo.

Tra le novità più stimolanti dell’edizione 2026 spicca un’attenzione speciale al mondo dell’hôtellerie di alta gamma e al bar del futuro. Nasce così la Luxury Hotel Food Experience, un progetto che mette in scena l’eccellenza del tableware, un’esperienza pensata per creare un dialogo diretto con i top buyer delle più importanti catene alberghiere internazionali. Accanto, prende vita l’Innovation Bar: uno spazio immersivo che racconta l’evoluzione del coffee shop globale, tra specialty coffee, intelligenza artificiale, soluzioni robotiche e nuovi linguaggi del gusto.

Con SIGEP Vision e l’Innovation Award “Lorenzo Cagnoni”, un’area internazionale dedicata alle start-up e i talk con i principali protagonisti della scena globale, SIGEP World si afferma come una vera industry authority per chi opera e investe nel foodservice di eccellenza. Sigep World 2026 riporta in scena anche due appuntamenti che richiamano l’attenzione della business community internazionale: la Gelato World Cup, l’unica competizione al mondo che mette in gara i migliori maestri gelatieri e la Juniores Pastry World Cup, dove le giovani promesse della pasticceria si confrontano in una gara che unisce formazione, passione e visibilità globale.