  
Indietro
menu
menu

Investimenti nella ricerca

Al reparto Oncoematologia dell'Ospedale “Infermi” due visori di realtà virtuale

In foto: I nuovi Tommi e Maya, visori di realtà virtuale
I nuovi Tommi e Maya, visori di realtà virtuale
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 3 Lug 2025 15:19 ~ ultimo agg. 31 Lug 04:46
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L’Istituto Oncologico Romagnolo ha consegnato al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini i nuovi dispositivi “Tommi” e “Maya” della Softcare Studios. Due caschi di realtà virtuale progettati per rilassare i giovani e le giovani pazienti, con attività interattive diverse adattate in base all’età che riducono stati d’ansia e stress, coinvolgendo anche genitori e medici. Dispositivi importanti, capaci di migliorare l’adesione alle terapie dei pazienti e dunque la riuscita delle cure, creando al contempo un’atmosfera maggiormente rilassata e “normalizzare” l’esperienza di malattia nelle famiglie. "Il mio lavoro" - spiega la Dott.ssa Nucci - "è quello di creare “bolle” di tranquillità per i ragazzi e i bambini, offrendo spazi ed esperienze che gli permettano di non vivere, parlare e pensare soltanto alla loro malattia". I visori si inseriscono infatti proprio in questo contesto, come  strumento utile tarato per tutte le età.La possibilità di essere usati assieme a una seconda persona che interagisce con il paziente,  permette anche di creare uno spazio di condivisione incentrato su un’esperienza pensata per evitare l’isolamento, soprattutto negli adolescenti. Grazie ad una cospicua donazione dell’azienda MyO Spa di Poggio Torriana, è stato possibile acquistare due caschi anziché uno. 

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO