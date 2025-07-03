Sicurezza e movida, a Riccione un vertice con le forze dell’ordine e i gestori

Un incontro serrato e risoluto si è tenuto questa mattina nella sala giunta del Comune di Riccione. Convocati su iniziativa delle forze dell’ordine, erano presenti: il capitano dei Carabinieri di Riccione Valerio Monte, il maresciallo comandante di stazione, luogotenente Claudio Cacace, la sindaca Daniela Angelini, l’assessore alla Sicurezza Oreste Capocasa e tre rappresentanti del comando provinciale della Guardia di finanza di Rimini.

Chiamati al tavolo anche tutti i gestori dei locali con intrattenimento musicale della città, per un confronto diretto su due temi centrali: la tutela della legalità e il contrasto alla vendita abusiva e alla promozione irregolare da parte dei cosiddetti pr. Il lavoro di presidio e controllo da parte delle forze dell’ordine, come sottolineato anche in apertura, è costante, quotidiano e già da tempo all’ordine del giorno. Tuttavia, la recente circolazione di diversi video sui social, che mostrano episodi di tensione tra gruppi di giovani nei pressi del gazebo di viale Ceccarini, ha rafforzato ulteriormente l’attenzione già alta sul fenomeno, portando a una convocazione dal tono deciso e dal contenuto chiaro: chi partecipa o tollera attività di promozione e prevendita illecita si espone a conseguenze concrete.

“Abbiamo già un’ordinanza in vigore che vieta in tutta Riccione ogni forma di prevendita non autorizzata – ha dichiarato la sindaca Angelini – e non ci saranno zone franche: ogni irregolarità verrà sanzionata. Serve responsabilità condivisa da parte di tutti, anche da chi gestisce attività economiche.” Il capitano Monte ha ribadito che le forze dell’ordine non solo manterranno alto il livello di presidio, ma sono pronte ad agire con determinazione nei confronti di chi consente o favorisce comportamenti contrari alla normativa vigente. Dal confronto è emersa con forza la volontà condivisa di dare avvio, in tempi brevi, a un sistema di prevendita alternativo, moderno e pienamente legittimato. Una soluzione digitale, tracciabile e regolamentata, capace di garantire trasparenza, controllo e legalità, mettendo fine definitivamente alle pratiche abusive.

“Abbiamo il dovere di trovare una soluzione che tuteli la città, i ragazzi e anche gli imprenditori sani – ha aggiunto Angelini –. Serve un nuovo modello, più sicuro, trasparente e sostenibile. Insieme lo possiamo realizzare.” L’incontro si è concluso con l’impegno concreto a riconvocarsi a stretto giro per dare forma operativa al nuovo sistema, raccogliendo le disponibilità espresse verbalmente da tutti i gestori presenti. “Ringrazio di cuore l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di finanza per questa forte presenza istituzionale, che conferma il clima di assoluta sinergia con la nostra amministrazione. È grazie a questa alleanza tra Stato e territorio che possiamo garantire una stagione serena e ordinata per residenti, operatori e turisti”, ha concluso la sindaca.