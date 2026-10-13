  
Indietro
menu
menu

l'impegno della Cisl

Ferie non godute. Per 13 docenti romagnoli arrivano 40.000 euro

In foto: repertorio
repertorio
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ferie maturate dal 2017, ma non godute. Per 13 docenti romagnoli arrivano oltre 40.000 euro grazie a una azione legale della Cisl Romagna. Non si tratta, commentano soddisfatti il segretario generale della Cisl Scuola Romagna Alessio Gaudioso e il collega di Cisl Scuola Emilia-Romagna Luca Battistelli, di "un aumento di stipendio, di un bonus o di una concessione, ma di diritti economici legati al lavoro svolto". Dietro questi numeri, aggiungono, "ci sono storie di insegnanti", spesso precari e senza il riconoscimento di quanto spettava loro alla conclusione del rapporto di lavoro.

Il risultato, ribadiscono, assume dunque "un significato che va oltre il valore economico delle somme riconosciute. Rappresenta anche il riconoscimento del lavoro svolto da persone che, negli anni, hanno contribuito al funzionamento delle scuole e che oggi vedono finalmente riconosciuto quanto loro dovuto". D'altronde, chiosano, "la vicenda delle ferie non godute richiama una questione più ampia: la tutela del personale precario della scuola, che troppo spesso si trova a dover rivendicare, anche a distanza di anni, diritti economici maturati durante il servizio". I diritti, concludono Battistelli e Gaudioso, "non basta proclamarli. Bisogna farli rispettare"

Altre notizie
L'incontro con Papa Leone a Rimini
per intervento

Leone XIV al Gemelli. La chiesa riminese vicina e in preghiera per il Papa
di Redazione
Due ragazzini durante una partita (repertorio)
separazione tesa

Iscrive i figli a calcio a insaputa dell'ex moglie e finisce a processo: assolto
di Lamberto Abbati
Adriapress
il problema degli organici

Calo dei reati. SAP: dietro i numeri c'è il lavoro anche in situazioni complesse
di Redazione
Rapporto Fondazione Maressa

Lavoro immigrato: nel riminese tante imprese straniere ma i redditi più bassi
di Redazione
marketing turistico
dove nasce il primo contatto

Come il marketing digitale sostiene il turismo
Contenuto Sponsorizzato
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO