Fedez torna a Riccione. Il rapper protagonista il 25 luglio in collina

In foto: Fedez
Fedez
Mer 23 Lug 2025 10:24
Venerdì 25 luglio allo Space di Riccione si esibirà dal vivo Fedez. Attesa per l’artista milanese che in un'estate che lo vede al centro di gossip e polemiche, torna in riviera nella veste di artista e rapper. Quest’anno il Club sulle colline riccionesi (primo nella classifica Top 100 Club di Dj Mag) ospita, dopo lo stop al parco degli Olivetano, anche il Versus Festival, che dal 1 agosto vedrà protagonisti artisti come Irama, Anna Pepe, Gue, Luchè, Teenage Dream, Lazza.

La strategia di alternare eventi di musica live con grandi happening di musica elettronica sembra essere la soluzione giusta per mantenere una programmazione di alto livello e nello stesso tempo accontentare una fetta di pubblico sempre maggiore che, a differenza di qualche tempo fa, ascolta la musica dal vivo con la stessa passione con cui partecipa a un dj set di una Guest internazionale” affermano i responsabili dello Space Riccione.

Subito dopo l’esibizione di Fedez ci sarà spazio fino al mattino per il party Mamacita, format di musica commerciale e raggaton.

