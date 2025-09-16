  
a bellaria

Spaccata in tabaccheria, spariscono sigarette e Gratta e Vinci

di Lamberto Abbati   
Mar 16 Set 2025 18:12
Spaccata nella notte tra lunedì e martedì a Bellaria Igea Marina, dove poco prima delle 4, quattro uomini con il volto travisato hanno utilizzato un piccolo furgone, un Fiat Fiorino, come ariete per sfondare la vetrata di una tabaccheria di via Arno. Una volta dentro il locale, i malviventi hanno portato via sigarette e Gratta e Vinci. Ingente il bottino, ancora in corso di quantificazione, ma anche il danno causato dalla spaccata. Sull'episodio indagano i carabinieri. 

