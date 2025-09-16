a bellaria
Spaccata in tabaccheria, spariscono sigarette e Gratta e Vinci
In foto: @Carabinieri
di Lamberto Abbati
1 min
Mar 16 Set 2025 18:12 ~ ultimo agg. 18:17
Spaccata nella notte tra lunedì e martedì a Bellaria Igea Marina, dove poco prima delle 4, quattro uomini con il volto travisato hanno utilizzato un piccolo furgone, un Fiat Fiorino, come ariete per sfondare la vetrata di una tabaccheria di via Arno. Una volta dentro il locale, i malviventi hanno portato via sigarette e Gratta e Vinci. Ingente il bottino, ancora in corso di quantificazione, ma anche il danno causato dalla spaccata. Sull'episodio indagano i carabinieri.
Altre notizie
interrogazione di FdI
Premi a dirigenti Ausl. La Regione: norme rispettate. Ma le polemiche continuano
di Redazione
sulla bara una sua 'macchina'
Riccione saluta Pico. In tanti al funerale alla chiesa di Mater Admirabilis
di Redazione
FOTO
donazione della fondazione
Nuovo strumento radiologico per l'ospedale Ceccarini in ricordo del Sic
di Redazione
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini