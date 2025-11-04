  
Sciopero nazionale

Farmacie Private: 6 novembre sciopero per il rinnovo del contratto

In foto: Sciopero per il rinnovo contrattuale delle farmacie private
Sciopero per il rinnovo contrattuale delle farmacie private
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 4 Nov 2025 10:42 ~ ultimo agg. 11:53
Saranno circa 60mila i dipendenti delle farmacie private di tutta Italia, che il 6 novembre sciopereranno a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. In provincia di Rimini sono circa 500 i farmacisti e la mobilitazione si terrà davanti al Palazzo della Prefettura alle 10.

Lo sciopero, indetto dalle federazioni di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, segue l’esito negativo della procedura di raffreddamento e conciliazione svolta il 20 ottobre scorso, dopo la rottura del tavolo negoziale con l’associazione datoriale di settore Federfarma, che continua a mostrarsi “indisponibile a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti dai propri associati incrementi retributivi e soluzioni normative in linea con l’aumento del costo della vita, rispondenti alle caratteristiche professionali degli stessi e confacenti al contesto lavorativo nel quale operano”.L'appello di Filcams, Fisascat e Uiltucs  è corale: Federfarma torni al tavolo di trattativa con le organizzazioni sindacali confederali favorendo una rapida conclusione del negoziato e dimostri di voler tutelare farmaciste e farmacisti, collaboratrici e collaboratori delle farmacie private riconoscendo un rinnovo contrattuale che rispecchi il valore reale della professione”.

 

