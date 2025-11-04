Michelangelo Orrù strappa il pass per i Campionati Italiani Esordienti B

Il 2 novembre al Centro Tecnico Federale di Castelmaggiore (BO) si sono svolte le qualificazioni ai Campionati Italiani per la categoria Esordienti B, ovvero ragazzi under 15, che hanno visto la partecipazione di Michelangelo Orrù, in forza alla Scuola Judo Rimini, nella categoria -50 kg.

"La gara partiva già in salita - spiega il Maestro Enrico Nanna, tecnico che segue Michelangelo -, con il nostro atleta che prima della competizione ha dovuto smaltire qualche etto di troppo per vincere la gara con la bilancia. Nel primo incontro Michelangelo si è fatto sorprendere da una contro-tecnica da parte dell’atleta forlivese Piccinini del Sakura di Forlì. Dopo aver metabolizzato la sconfitta è stato ripescato e da quel momento in poi ha iniziato la sua ascesa nella pool dimostrando determinazione e maturità agonistica".

Orrù ha affrontato i successivi tre combattimenti senza timore, imponendo la sua tattica accompagnata da un'apprezzabile tecnica, qualità che lo hanno portato fino alla finale per il terzo posto, strappando il pass per partecipare alle finali che si terranno il 15 novembre al Centro Olimpico PalaPellicone di Lido di Ostia (Roma).

Il maestro Enrico Nanna si ritiene molto soddisfatto del percorso di crescita di Michelangelo Orrù, ragazzo serio e determinato. "Non è da tutti riuscire a conquistare una finale di un campionato Italiano dopo poco più di tre anni di pratica" conclude Nanna.