Disagio giovanile

ViceSindaca Riccione: "la sicurezza dei nostri ragazzi non è negoziabile"

In foto: Sandra Villa, ViceSindaca Riccione
Sandra Villa, ViceSindaca Riccione
Mar 4 Nov 2025 10:16 ~ ultimo agg. 10:41
Dopo gli episodi di violenza avvenuti durante la notte di Halloween a Riccione in cui un quattordicenne è stato ferito da un coetaneo armato di coltello in viale Virgilio, arriva la dichiarazione della Vicesindaca e assessora alle Politiche giovanili, Sandra Villa “ Non è un semplice fatto di cronaca: è un segnale d’allarme che chiama tutti noi a una riflessione profonda. Il fatto che un ragazzo di 14 anni senta il bisogno di portare con sé un’arma e sia pronto a usarla rivela un disagio educativo e ambientale che riguarda l’intera società. Serve una risposta collettiva, un patto educativo che unisca famiglia, scuola, istituzioni e cittadinanza nella trasmissione dei valori fondamentali: rispetto, legalità, empatia, vita" La Vicesindaca ribadisce l'esigenza di lavorare su tre pilastri fondamentali: il monitoraggio e l'intercettazione per tutti, grazie al sostegno alla genitorialità, offerto alle famiglie a partire dall’età del nido, attraverso i servizi educativi. L'offerta alternativa di partecipazione positiva, con  una proposta extrascolastica organizzata dal Gruppo educativo territoriale (Get),dove bambini e ragazzi si incontrano per stare insieme e svolgere i compiti, con il supporto offerto anche attraverso laboratori specifici organizzati nelle scuole secondarie di primo grado. Infine l'educazione al conflitto e all’affettività, per insegnare ai giovani a gestire emozioni e conflitti senza violenza. "Il benessere e la sicurezza dei nostri ragazzi non sono negoziabili- prosegue la ViceSindaca- A Riccione il nostro impegno è massimo e continuo ma sappiamo - perché episodi come quello della serata di Halloween ce lo ricordano - che possiamo e dobbiamo fare sempre di più". 

