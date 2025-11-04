  
Indietro
menu
menu

Pattinaggio Riccione

Luca Tamburini e Annamaria Pagnotta in partenza per la Coppa Europa

In foto: La coppia Pagnotta-Costanzo
La coppia Pagnotta-Costanzo
di Icaro Sport   
Tempo di lettura 2 min
Mar 4 Nov 2025 12:23 ~ ultimo agg. 12:27
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Gli atleti del Pattinaggio Riccione, sezione artistico, si preparano alla partenza per la Coppa Europa in Portogallo, a Matosinhos, città europea dello sport 2025.
 
Alla manifestazione, organizzata da World Skate EuropeLuca Tamburini rappresenterà l’Italia nella categoria Senior maschile, mentre Annamaria Pagnotta, in coppia con Ludovico Costanzo della Rinascita Sport Life, scenderanno in pista dal 7 al 16 novembre nella categoria coppie artistico Cadetti.
 
Un grande traguardo per gli atleti di punta del Pattinaggio Riccione: Tamburini, 19 anni, campione nazionale ACSI e atleta di interesse nazionale del pattinaggio artistico, si presenta per la prima volta a una competizione internazionale World Skate; Annamaria Pagnotta, da solo un anno in coppia artistico, riapre la grande tradizione delle coppie del Pattinaggio Riccione dopo le grandi vittorie di Lorenzo Ronci e Carlotta Casadei, bronzo a Wuppertal in Germania nel 2002 e ai campionati italiani nello stesso anno. La primissima coppia artistico della società era partita con Andrea Lusetti e Michela Ceccarini negli anni 90, seguiti da Lucio Ronci e Simona Di Ghionno.
 
Nell’ultimo anno è nata nel vivaio del Pattinaggio Riccione anche una giovanissima coppia artistico in erba formata da Gianluca Bartolucci e Siria Battelli, allenati da Roberto Giannini.
 
Grandi le aspettative dell’allenatrice Paola Giulianelli che accompagnerà gli atleti in Portogallo, in qualità di consigliera federale e capo delegazione FISR, insieme all’allenatrice Barbara Di Ghionno Patrick Venerucci della Rinascita Sport Life.
Altre notizie
Michelangelo Orrù
Scuola Judo Rimini

Michelangelo Orrù strappa il pass per i Campionati Italiani Esordienti B
di Icaro Sport
l'aeroporto di Rimini
Primi 10 mesi positivi

L'aeroporto sfiora i 410mila passeggeri, il miglior risultato per Airiminum
di Redazione
Sciopero per il rinnovo contrattuale delle farmacie private
Sciopero nazionale

Farmacie Private: 6 novembre sciopero per il rinnovo del contratto
di Redazione
Sandra Villa, ViceSindaca Riccione
Disagio giovanile

ViceSindaca Riccione: "la sicurezza dei nostri ragazzi non è negoziabile"
di Redazione
Coldiretti e l'allarme lupi a Rimini
Sicurezza e normative europee

Allarme lupi a Rimini: l'appello di Coldiretti
di Redazione
Calcio: risultati e classifica
Serie A
Serie B
Serie C girone B
Serie D girone D
Serie D girone F
Eccellenza girone B
Promozione girone D
Prima categoria girone G
Prima categoria girone H
Seconda categoria girone O
Seconda categoria girone P
Terza categoria Rimini girone A
Terza categoria Rimini girone B
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO