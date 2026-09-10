In vacanza con la moglie a Rimini ma doveva scontare 4 mesi di carcere

Doveva scontare ancora quattro mesi di carcere ma era in vacanza a Rimini. Mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origine marocchina su cui pendeva il ripristino di un'ordine di carcerazione per ricettazione. L'uomo, individuato tramite il portale alloggiati, stava soggiornando con la moglie in un hotel di Marina Centro. All'arrivo degli agenti era in camera. Al termine degli atti di rito, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Rimini.