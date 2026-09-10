  
Indietro
menu
menu

Trovato in hotel

In vacanza con la moglie a Rimini ma doveva scontare 4 mesi di carcere

In foto: Polizia di Stato (repertorio)
Polizia di Stato (repertorio)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Doveva scontare ancora quattro mesi di carcere ma era in vacanza a Rimini. Mercoledì la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di origine marocchina su cui pendeva il ripristino di un'ordine di carcerazione per ricettazione. L'uomo, individuato tramite il portale alloggiati, stava soggiornando con la moglie in un hotel di Marina Centro. All'arrivo degli agenti era in camera. Al termine degli atti di rito, è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Rimini.

Altre notizie
annullato il concerto di Gianni Morandi
Meteo inclemente

Il maltempo mette ko Morandi: annullato il concerto a Riccione
di Redazione
i vigili del fuoco al lavoro in via Piave a Santarcangelo (Adriapress)
Nella serata di mercoledì

Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo
di Redazione
FOTO
parte la caccia e partono le proteste
A Riccione

Partita la stagione venatoria. Ambientalisti: spari vicino a strade e abitazioni
di Redazione
la spiaggia e il parco del mare a Rimini
Tra bandi e aggregazioni

La spiaggia che verrà. Per Sanchi paure immotivate ma Zanzini teme effetto iper
di Redazione
La squadra e gli ultras della Curva Est
Domenica 13 settembre

Curva Est: biglietti troppo cari per Young Santarcangelo-Rimini
di Icaro Sport
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO