  
Indietro
menu
menu

Nella serata di mercoledì

Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo

In foto: i vigili del fuoco al lavoro in via Piave a Santarcangelo (Adriapress)
i vigili del fuoco al lavoro in via Piave a Santarcangelo (Adriapress)
di
Redazione
   
Tempo di lettura 1 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Principio di incendio nella serata di mercoledì in un appartamento di Santarcangelo. Le fiamme sono divampate intorno alle 20 in via Piave 50 dove i vigili del fuoco sono subito accorsi per mettere in sicurezza l'abitazione e trarre in salvo l'uomo al suo interno che ha riportato alcune ustioni e una intossicazione da fumo. Ancora da appurare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.

Altre notizie
parte la caccia e partono le proteste
A Riccione

Partita la stagione venatoria. Ambientalisti: spari vicino a strade e abitazioni
di Redazione
la spiaggia e il parco del mare a Rimini
Tra bandi e aggregazioni

La spiaggia che verrà. Per Sanchi paure immotivate ma Zanzini teme effetto iper
di Redazione
Il generale Roberto Vannacci (foto dal suo profilo Fb)
commento ingiurioso

Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
il liceo Einstein
dopo la deadline di agosto

Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione
la sentenza

Perde sei denti sani: dentista condannato a risarcire la paziente
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO