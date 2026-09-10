Nella serata di mercoledì
Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo
In foto: i vigili del fuoco al lavoro in via Piave a Santarcangelo (Adriapress)
di Redazione
1 min
Principio di incendio nella serata di mercoledì in un appartamento di Santarcangelo. Le fiamme sono divampate intorno alle 20 in via Piave 50 dove i vigili del fuoco sono subito accorsi per mettere in sicurezza l'abitazione e trarre in salvo l'uomo al suo interno che ha riportato alcune ustioni e una intossicazione da fumo. Ancora da appurare le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i sanitari del 118.
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