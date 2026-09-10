Meteo inclemente
Il maltempo mette ko Morandi: annullato il concerto a Riccione
In foto: annullato il concerto di Gianni Morandi
di Redazione
1 min
Il meteo mette ko l'eterno ragazzo di Monghidoro. Il comune di Riccione e gli organizzatori hanno ufficializzato l'annullamento del concerto di Gianni Morandi in programma alle 21 in piazzale Roma. Una decisione dettata dall'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione in considerazione delle previsioni che indicano piogge intense e forte vento per l'intera giornata. Le condizioni, si legge, non consentono di garantire i necessari standard di sicurezza nelle fasi di preparazione e nello svolgimento dell’evento. Tutti i biglietti acquistati saranno regolarmente rimborsati (le richieste vanno presentate entro il 30 settembre) sui circuiti ufficiali di prevendita utilizzati: Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets. Maggiori dettagli sulle procedure di rimborso saranno resi disponibili sui canali dei rispettivi circuiti di biglietteria.
Altre notizie
Nella serata di mercoledì
Fiamme in appartamento a Santarcangelo. Tratto in salvo un uomo
di Redazione
FOTO
di Redazione
Tra bandi e aggregazioni
La spiaggia che verrà. Per Sanchi paure immotivate ma Zanzini teme effetto iper
di Redazione
commento ingiurioso
Riccionese offende Vannacci sui social e lui chiede un risarcimento danni
di Lamberto Abbati
dopo la deadline di agosto
Edilizia scolastica e digitalizzazione. Provincia. il bilancio dei progetti PNRR
di Redazione