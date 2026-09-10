Il maltempo mette ko Morandi: annullato il concerto a Riccione

Il meteo mette ko l'eterno ragazzo di Monghidoro. Il comune di Riccione e gli organizzatori hanno ufficializzato l'annullamento del concerto di Gianni Morandi in programma alle 21 in piazzale Roma. Una decisione dettata dall'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile della Regione in considerazione delle previsioni che indicano piogge intense e forte vento per l'intera giornata. Le condizioni, si legge, non consentono di garantire i necessari standard di sicurezza nelle fasi di preparazione e nello svolgimento dell’evento. Tutti i biglietti acquistati saranno regolarmente rimborsati (le richieste vanno presentate entro il 30 settembre) sui circuiti ufficiali di prevendita utilizzati: Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets. Maggiori dettagli sulle procedure di rimborso saranno resi disponibili sui canali dei rispettivi circuiti di biglietteria.