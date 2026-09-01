Furti in serie su auto parcheggiate a Miramare. Arrestato ladro ciclista

Deve rispondere di furto aggravato, danneggiamento, resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale l'uomo arrestato nella serata di lunedì nella zona di Miramare dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, aggregato alla Questura per i rinforzi estivi.

Attorno alle 21:25, l’equipaggio ha sentito dei forti rumori e ha notato un soggetto che stava dando calci contro una Fiat Panda, parcheggiata sul lungomare. L'intento era chiaramente quello di aprirla per rubare al suo interno. Quando gli agenti si sono avvicinati l'uomo si è dato alla fuga in bici, abbandonando sul posto uno zaino e altri oggetti, risultati rubati. I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo vicino alla spiaggia e con non poca difficoltà sono riusciti a trarlo in arresto.

Dai controlli è emerso che la Panda non era la prima auto presa di mira. Il ladro aveva già agito su altre quattro automobili parcheggiate una dietro l’altra. Per muoversi indisturbato il ladro aveva infranto I finestrini lato marciapiede e si era impossessato di diversi oggetti, tra cui starter portatili, chiavi, una ruota di scorta e un estintore di piccole dimensioni.

E' stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.