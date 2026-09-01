Nuovi sequestri di merce contraffatta a Bellaria-Igea M. A breve 2 assunzioni

L'estate è agli sgoccioli ma a Bellaria-Igea Marina proseguono i sequestri di merce venduta abusivamente. In zona nord agenti in borghese hanno rinvenuto alcune centinaia di oggetti, soprattutto bigiotteria, e di circa quaranta capi di pelletteria, quasi tutte borse, contraffatti.

“Sono migliaia i prodotti che in queste settimane abbiamo sottratto al mercato irregolare” commenta l’Assessore alla Sicurezza Ivan Monticelli. “Un grazie quindi alla nostra PM tutta per il grande lavoro che la sta vedendo protagonista quest’estate".

Polizia Locale che a breve vedrà un potenziamento. E' stato infatti aperto il bando di concorso che porterà all’assunzione di due nuovi Istruttori di Vigilanza. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato rivolte a persone tra i 18 e i 39 anni. La scadenza per presentare domanda è il 7 settembre. "Il concorso - spiega il sindaco Filippo Giorgetti - andrà a comporre una graduatoria la quale, oltre alla prime due posizioni, non è escluso che nel 2027 possa esprimere ulteriori assunzioni, visti i pensionamenti che i prossimi mesi interesseranno il personale della PM. L’invito, in particolare ai ragazzi del territorio, è quindi quello di valutare la partecipazione, con l’auspicio che la selezione posso portare nuove risorse, persone in gamba e motivate al servizio della comunità.”