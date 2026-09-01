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Studenti senza pulmino a Coriano. L'amministrazione: incontreremo le famiglie

In foto: il Municipio di Coriano
il Municipio di Coriano
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Redazione
   
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Dopo il problema sul trasporto scolastico sollevato da un piccolo gruppo di famiglie di Coriano (vedi notizia) arriva la risposta dell'amministrazione comunale: "è nostra intenzione incontrare le famiglie dei 3 ragazzi per cercare la soluzione al problema della linea di rientro scuola-casa, venutosi a creare per una serie di concause".  

"Il bando di gara del trasporto scolastico che ha individuato la ditta solo il 26 agosto, non ha consentito agli uffici di essere tempestivi nell’organizzazione del servizio, anche in relazione alle domande pervenute.  Inoltre la novità a partire da questo anno scolastico di modifica degli orari di uscita differenziati, intervenuta solo su alcune classi della scuola secondaria Gabellini, ha contribuito ad originare il problema.  Capiamo perfettamente che pur trattandosi soli di 3 casi su circa 50 domande complessive il disagio per le famiglie rimane. Siamo pertanto pienamente disponibili a valutare tutte le soluzioni possibili per andare incontro alle loro esigenze"

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