Esce allo scoperto la società "MCO" interessata all'acquisto del Rimini F.C.

Esce allo scoperto la società nel campo delle “MCO (Multi Club Ownership) che ha incaricato l'avvocato Simone Campolattano di approfondire tutte le tematiche per la possibile acquisizione del Rimini F.C. Anche se forse ormai è fuori tempo massimo, visto l'annuncio di poche ore fa della firma del preliminare per la cessione del cento percento delle quote sociali al gruppo guidato da Nicola Di Matteo.

Si chiama Estrella Football Group (EFG) ed è una piattaforma internazionale di investimento e gestione nel calcio che costruisce partnership a lungo termine con club in tutta Europa e oltre. Con il suo modello di proprietà multi-club orizzontale, Estrella collega club indipendenti all'interno di un'unica rete collaborativa.

"L'obiettivo è condividere le conoscenze, migliorare le strutture professionali e accelerare la crescita, senza compromettere l'identità, la cultura o l'autonomia locale di ciascun club – spiega il gruppo -. Attraverso il suo sistema proprietario Club OS, Estrella aiuta i club a rafforzare il loro brand, la presenza digitale, le performance commerciali e le operazioni calcistiche, creando un ecosistema moderno in cui calcio, media e tecnologia digitale si uniscono per costruire un successo sostenibile dentro e fuori dal campo".

I nomi forti di EFG sono quelli di Xander Czaikowski, David Dwinger, Alessandro Nuccetelli e Cristiano Piccini.



Xander Czaikowski (CEO) – Ex CEO di PEC Zwolle (Eredivisie) e dirigente senior nel settore dei media europei, con oltre 20 anni di esperienza di leadership in sport, media e trasformazione digitale.

David Dwinger (co-fondatore) – Fondatore di Ve2 Ventures e comproprietario di 433 , una delle più grandi community di calcio al mondo con oltre 100 milioni di follower in tutto il mondo.



Alessandro Nuccetelli (Managing Partner) – In precedenza presso Aser Ventures , la società di investimento dietro Leeds United ed Eleven Sports Network , ha apportato una solida competenza in materia di fusioni e acquisizioni e di strategie calcistiche.



Cristiano Piccini – Ex nazionale italiano e giocatore del Valencia CF , ora dirige le operazioni calcistiche globali e l'allineamento delle accademie nella rete Estrella.

Intervista a Simone Campolattano

Come mai questo gruppo si è affidato a lei per sondare le condizioni per l’acquisizione del Rimini F.C.?

“Questo gruppo è arrivato a me tramite un collega di Milano, che ho conosciuto durante un processo - risponde l'avvocato Simone Campolattano -. EFC è suo cliente e quando gli hanno chiesto a chi appoggiarsi per Rimini gli sono venuto in mente io. Abbiamo così fatto una prima call conoscitiva, in cui gli ho spiegato le condizioni per salvare la Rimini Calcio. Mi hanno conferito l’incarico e come prima mossa hanno voluto si facesse il breve comunicato di lunedì 27 ottobre per far sapere alla città la loro volontà di mettersi in gioco per il Rimini”.

Perché il gruppo ha scelto di anticipare le due intenzioni tramite un comunicato stampa (leggi notizia)?

“Loro hanno riposto in me piena fiducia e abbiamo concordato insieme questa modalità. Ricordo che non c’è nessun obbligo di comunicare alla proprietà di una società la propria volontà prima dell’inizio di una trattativa. Il giorno dopo la nota, il 28 ottobre, ho inviato una Pec alla proprietà e al custode giudiziario per metterli al corrente dell'interesse di Estrella Football Group”.

Qualcuno sui social ha criticato questa scelta. E c’è anche chi è andato oltre la semplice critica.

“Ho querelato una persona che mi ha mancato di rispetto. Questa persona mi ha poi contattato, si è scusata e io gli ho allora chiesto di fare una donazione simbolica ad A.R.O.P. Quando l’avrà fatta rimetterò la querela. Io sono sempre stato rispettoso con tutti e non posso tollerare che qualcuno manchi di rispetto a me”.