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le stime per la provincia

Esenzione bollo. Spinelli (FdI): sarà strutturale e non peserà sulla sanità

In foto: strade di Rimini
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Redazione
   
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La senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli, risponde a critiche e perplessità in merito all'annuncio dell'esenzione del bollo auto per il 2027 annunciata dal Governo, snocciolando i numeri relativi a Regione e provincia.

“L’esenzione dal bollo auto nella mia Regione, l’Emilia-Romagna, interesserà 1 milione e 717mila automobili e 370mila motocicli, con un risparmio complessivo stimato in 398 milioni di euro: 29,2 milioni solo nella provincia di Rimini. Giorgia Meloni è stata chiara: la misura sarà strutturale, nel decreto c’è la data 2027 perché tecnicamente va inserito nel bilancio la fase strutturale. Le Regioni riceveranno i compensi dovuti. Non è assolutamente vero che il governo riduce le risorse nella sanità. Giorgia sin dall’insediamento aveva detto che avremmo lavorato con visione, con una prospettiva di mandato, e con provvedimenti strutturali. I primi tre anni sono stati difficili per ripianare il bilancio dello Stato dai debiti lasciati dai governi precedenti adesso nonostante le congiunture mondiali, nonostante le guerre, nonostante il caro petrolio possiamo lavorare a misure strutturali per dare risposte ancora più incisive alle famiglie alle imprese e al ceto medio”.

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