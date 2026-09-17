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dai Carabinieri Forestali

Abbatte fauna senza licenza di caccia né porto d’armi. Individuato e deferito

In foto: i Carabinieri Forestali
i Carabinieri Forestali
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Redazione
   
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 Al termine di un’indagine, condotta con l’ausilio di strumentazione tecnica specifica, i Carabinieri Forestali hanno individuato un soggetto che esercitava l’attività venatoria con arma da fuoco, abbattendo fauna selvatica, pur essendo privo di qualsiasi titolo autorizzativo: né licenza di caccia né porto d’armi. A seguito della condotta accertata in flagranza di reato. E' stato deferito all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato ai danni dello Stato (la fauna selvatica, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della Legge n. 157 del 1992, costituisce patrimonio indisponibile dello Stato) e porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico.
Una seconda persona, individuata quale proprietaria del fucile, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per non aver adottato le prescrizioni sulla custodia di armi ed esplosivi con la dovuta diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica (art. 20 della Legge n. 110 del 1975). Durante le operazioni sono stati posti sotto sequestro il fucile utilizzato, le munizioni impiegate, nonché la fauna selvatica abbattuta illegalmente.

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