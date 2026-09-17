Arresto cardiaco in acqua. 79enne lombardo deceduto a Riccione

Un 79enne originario di Monza è deceduto questa mattina intorno alle 11.30 nelle acque del Bagno 122/A Riccione. L'uomo è stato colto da arresto cardiocircolatorio a cui è seguita sindrome da annegamento che è stata fatale, nonostante si trovasse in un metro d’acqua. Inutili purtroppo i soccorsi del personale di spiaggia e del 118. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto. La salma è stata restituita alla famiglia.