inutili purtroppo i soccorsi
Arresto cardiaco in acqua. 79enne lombardo deceduto a Riccione
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Un 79enne originario di Monza è deceduto questa mattina intorno alle 11.30 nelle acque del Bagno 122/A Riccione. L'uomo è stato colto da arresto cardiocircolatorio a cui è seguita sindrome da annegamento che è stata fatale, nonostante si trovasse in un metro d’acqua. Inutili purtroppo i soccorsi del personale di spiaggia e del 118. Sul posto è intervenuta anche la Capitaneria di Porto. La salma è stata restituita alla famiglia.
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