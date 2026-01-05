  
"SCONCERTO ROCK"

Epifania con Gene Gnocchi a Bellaria Igea-Marina

In foto: Gene Gnocchi
Gene Gnocchi
di Redazione   
Lun 5 Gen 2026 14:54 ~ ultimo agg. 14:56
L’Epifania a Bellaria Igea Marina si festeggia all’insegna della risata e comicità con l’evento “Gene Gnocchi Sconcerto Rock”: uno spettacolo che fonde musica e comicità, satira e attualità in un mix tra cabaret e concerto rock! L’appuntamento è per martedì 6 gennaio alle ore 16.30 presso il Teatro Astra di Bellaria Igea Marina (Viale P. Guidi 77/E): lo spettacolo è gratuito ad ingresso libero fino esaurimento posti.

Con questo appuntamento, si sancisce un’eccellente conclusione del palinsesto natalizio di eventi, che dal 30 novembre ha animato l’intera città offrendo una kermesse di eventi di vario genere, dagli incontri culturali, laboratoriali, musicali e di intrattenimento presso lo spazio “Christmas Space”, Piazzetta Fellini ed il Placo della Stazione, fino alle Rassegne letterarie e musicali come “Regala un libro” e “Made in BIM Winter” a cui si aggiunge il tradizionale Presepe di Sabbia gestito dai Volontari del Comitato Presepe di Sabbia, e la Pista di Pattinaggio su Ghiaccio di Piazza Don Minzoni. Tante proposte adatte a tutte le fasce di età, per offrire un Natale attivo e coinvolgente a Bellaria Igea Marina. Maggiori informazioni su: www.bellariaigeamarina.org

