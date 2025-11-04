Eolico "Badia del Vento". De Pascale: l'Emilia Romagna deve essere rispettata

Presente a Rimini per il taglio del nastro di Ecomondo in Fiera, il presidente della Regione Michele de Pascale è stato sollecitato sul discusso progetto di parco eolico "Badia del vento", che dovrebbe sorgere a cavallo tra Romagna (nel comune di Casteldelci) e Toscana. "E' impensabile - ha detto - che su impianti di queste dimensioni le Regioni autorizzino al confine senza sentire il parere degli altri" anche perché nel merito "l'impianto è amministrativamente in Toscana ma paesaggisticamente in Emilia-Romagna perché è di qua dal crinale" ed è "l'unico che è stato autorizzato. Anche questo schema - ha aggiunto - non ci è piaciuto, è un punto di metodo: al confine o sono autorizzazioni nazionali o devono essere fatte insieme dalle Regioni". Senza dimenticare, ha proseguito de Pascale, che "abbiamo fatto molte obiezioni di merito sulla sicurezza idrogeologica sulle opere che andrebbero fatte per poterlo realizzare". Insomma, ha concluso, "non siamo mai né pregiudizialmente a favore né pregiudizialmente contro. Entriamo nel merito e pretendiamo che l'Emilia-Romagna venga rispettata".