Emma Petitti al coordinamento nazionale delle elette e amministratrici del PD

Emma Petitti, vice segretaria del Partito Democratico Emilia-Romagna e consigliera regionale, è stata chiamata a un nuovo ruolo strategico all’interno del Coordinamento Donne Democratiche nazionale. Nella riunione svoltasi ieri, il Coordinamento ha fatto il punto sulla situazione politica e ha rilanciato con nuove energie il lavoro dell’esecutivo e dell’infrastruttura femminista a sostegno della segretaria Elly Schlein. È’ stato affidato ad Emma Petitti il coordinamento delle elette e delle amministratrici, insieme a Teresa Armato e Stefania Pezzopane.

Petitti ha sottolineato l’importanza di sostenere le esperienze sui territori, contaminarsi attraverso buone prassi di governo e lavorare per superare stereotipi e divari di genere. "In un tempo in cui i diritti delle donne sono fortemente compromessi – ha dichiarato – il lavoro politico che saprà fare il PD diventa ancora più prezioso. La mia nomina rappresenta anche il riconoscimento del ruolo centrale che Rimini e l’Emilia-Romagna hanno nel dibattito politico nazionale. Porto con me un forte impegno per la partecipazione politica sui territori e per la valorizzazione del buon governo, che considero uno strumento fondamentale di crescita e di coesione sociale. Voglio ringraziare il Coordinamento Donne Democratiche - in particolare la portavoce nazionale Roberta Mori - e la segretaria Elly Schlein per la fiducia che mi è stata accordata: lavorerò con determinazione per far crescere il ruolo del Partito Democratico, sia nel dibattito locale che in quello nazionale, mettendo al centro diritti e pari opportunità"