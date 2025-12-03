  
Indietro
menu
menu

NUOVA NOMINA

Emma Petitti al coordinamento nazionale delle elette e amministratrici del PD

In foto: Le elette e amministratrici del PD
Le elette e amministratrici del PD
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 3 Dic 2025 14:37 ~ ultimo agg. 14:52
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Emma Petitti, vice segretaria del Partito Democratico Emilia-Romagna e consigliera regionale, è stata chiamata a un nuovo ruolo strategico all’interno del Coordinamento Donne Democratiche nazionale. Nella riunione svoltasi ieri, il Coordinamento ha fatto il punto sulla situazione politica e ha rilanciato con nuove energie il lavoro dell’esecutivo e dell’infrastruttura femminista a sostegno della segretaria Elly Schlein. È’ stato affidato ad Emma Petitti il coordinamento delle elette e delle amministratrici, insieme a Teresa Armato e Stefania Pezzopane.

Petitti ha sottolineato l’importanza di sostenere le esperienze sui territori, contaminarsi attraverso buone prassi di governo e lavorare per superare stereotipi e divari di genere. "In un tempo in cui i diritti delle donne sono fortemente compromessi – ha dichiarato – il lavoro politico che saprà fare il PD diventa ancora più prezioso. La mia nomina rappresenta anche il riconoscimento del ruolo centrale che Rimini e l’Emilia-Romagna hanno nel dibattito politico nazionale. Porto con me un forte impegno per la partecipazione politica sui territori e per la valorizzazione del buon governo, che considero uno strumento fondamentale di crescita e di coesione sociale. Voglio ringraziare il Coordinamento Donne Democratiche - in particolare la portavoce nazionale Roberta Mori - e la segretaria Elly Schlein per la fiducia che mi è stata accordata: lavorerò con determinazione per far crescere il ruolo del Partito Democratico, sia nel dibattito locale che in quello nazionale, mettendo al centro diritti e pari opportunità"

Altre notizie
Frecciarossa
COLLEGAMENTI NAZIONALI

"Riccione in treno": Federalberghi, Trenitalia e il Comune insieme per le feste
di Redazione
Su Icaro TV

Criticità e prospettive di un turismo che cambia. Se ne parla a Fuori dall'Aula
di Redazione
la locandina
DAL 6 AL 20 DICEMBRE

Una mostra a Rimini con i disegni fatti dai bambini della Striscia di Gaza
di Redazione
TRIENNIO 2025-2027

Dragaggio di porti e canali in provincia di Rimini: stanziato oltre un milione
di Redazione
repertorio
via libera in commissione

Telefonia mobile. Nuovo piano comunale tra nuove e potenziali installazioni
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO