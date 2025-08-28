  
Il caso

Emergenza lupi: un altro cane ucciso in Via Santa Cristina

di Redazione   
Gio 28 Ago 2025 09:23 ~ ultimo agg. 09:57
"Ho visto due occhi che mi fissavano nel buio". Queste le parole di Dajana Tafa - la proprietaria del cane che è stato ucciso da un lupo questa mattina alle 5.45 in Via Santa Cristina, nella zona del forse. "Portavo a spasso i miei quattro cani prima di andare a lavorare. Uno di loro, quello di taglia media, era senza guinzaglio e si è diretto verso casa. In una manciata di secondi l'ho sentito guaire nella zona del garage. Mi sono precipitata e il cane già non c'era più. I miei cani mi hanno guidato fino alla vigna dove tra le piante ho visto due occhi che mi fissavano. Ho alzato subito la torcia e tra le fronde ho visto il corpo del mio cane, ucciso". E' ancora sotto choc a poche ore dall'accaduto Dajana, che non si dà pace per aver permesso al suo cane Mya, una cagnolina meticcia di quasi dieci anni, di rientrare a casa senza guinzaglio. Un gesto, tanto usuale quanto ordinario per Dajana che, iniziando a lavorare alle 7.00 di mattina è solita portare a spasso i suoi quattro cani al sorgere del sole. Stamattina purtroppo l'abitudine si è trasformata in tragedia: " Mi sento in colpa, per averla lasciata libera e averle permesso di rientrare a casa da sola". 

