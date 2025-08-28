Terzo casello A14: consegnato dossier a Salvini. Confermato interesse

Hanno approfittato della sua presenza al Meeting per consegnargli un dossier sul terzo casello dell'A14. Nel pomeriggio di mercoledì il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad insieme al presidente di IEG Maurizio Ermeti e all’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli ha incontrato il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini. Il documento riassume gli impatti positivi in termini economici, di accessibilità e ambientali legati alla realizzazione del casello in corrispondenza di Rimini Fiera. Un’opera ritenuta essenziale per Ieg - che tra gli spazi di Rimini a Vicenza risulta il polo fieristico terzo in Italia in termini di superficie espositiva coperta – e per il territorio riminese, sia per le possibilità di sviluppo della Fiera, sia per gli effetti sulla mobilità cittadina e sull’accessibilità complessiva.

L’Amministrazione comunale ha raccolto da parte del Ministero la conferma ad approfondire negli aspetti tecnici il progetto, con l’auspicio da parte di Comune e Ieg che si possa passare a stretto giro alla fase operativa, definendo modalità, tempistiche, risorse.

Lo studio, contenente anche un’analisi dettagliata dei flussi di traffico, era già stato inviato al Ministero in allegato alla proposta progettuale settimane fa; nell’occasione era stato sottolineato come il nuovo casello dell’A14 rientri tra gli strumenti di pianificazione del Comune, confermato anche nel Piano regionale integrato dei trasporti 2025 della Regione Emilia-Romagna, vista la stretegicità dell'opera

Il progetto prevede il nuovo casello Rimini Fiera a 1,5 km dai padiglioni. Ad oggi la Fiera dista 6km dal casello più vicino, quello di Rimini nord, distanza superiore alle stesse realtà italiane ed europee.