Attese al passaggio al livello di Rivabella. Rimini torna a bussare al Ministero
In foto: Code al passaggio a livello di Rivabella @newsrimini
di Redazione
1 min
Gio 28 Ago 2025 09:22 ~ ultimo agg. 09:32
Rimini e Cervia tornano a chiedere soluzioni alternative alle lunghe chiusure dei passaggi a livello che da mesi sono l'incubo degli automobilisti. A Rivabella le sbarre restano chiuse anche oltre 15 minuti. I sindaci delle due cittadine romagnole Jamil Sadegholvaad e di Mattia Missiroli hanno consegnato una lettera congiunta al Ministro Matteo Salvini, a Rimini per il Meeting. Nella lettera sono stati messi nuovamente nero su bianco le pesanti ripercussioni sulla viabilità dovute all’allungamento dei tempi di attesa ai passaggi a livello deciso a inizio anno da ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali). I due primi cittadini hanno rinnovato la richiesta di arrivare ad una soluzione che possa centrare gli obiettivi imprescindibili di sicurezza senza pesare sulla vivibilità cittadina. Da parte del Ministero si è registrata un’apertura, con l’impegno di approfondire la possibilità di intervenire con soluzioni che possano consentire di ridurre gli attuali tempi di chiusura delle sbarre.
