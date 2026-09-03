Emergenza idrica in Valconca. Romagna Acque potrebbe sospendere fornitura

Dopo un'estate di precipitazioni quasi assenti, i nodi per i territori stanno venendo al pettine. In questo momento le maggiori difficoltà nel riminese riguardano diversi comuni della Valconca. "Sono previste a breve - spiega il sindaco di Gemmano Riziero Santi - forti criticità nella fornitura della risorsa idrica" anche a Gemmano. I motivi sono da ricercare nell’abbassamento dei livelli del Fiume Conca. Così "Romagna Acque - informa il primo cittadino - potrebbe sospendere nelle prossime settimane la fornitura se il livello del dreno sul fiume dovesse raggiungere il livello di 6,0 mt. Al momento siamo a 6,34 mt, ma il trend continua la discesa (-10 cm/settimana)". Per venerdì il sindaco annuncia l'emanazione di un’Ordinanza per limitare il prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per usi extradomestici. "Chiedo la massima collaborazione ed invito da subito la cittadinanza ad un uso razionale e corretto della risorsa idrica, al fine di evitare inutili sprechi" conclude.