Ricostruzione post alluvione. Nel riminese concesso il 63% di quanto richiesto

Nel Riminese i dati relativi alla ricostruzione privata post alluvione rileva una percentuale degli importi concessi di quasi il 63% rispetto a quelli richiesti. A offrire il quadro è Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fratelli d’Italia. Due gli esempi riportati dalla deputata: a Riccione, su 116.003,23 euro richiesti, sono stati disposti contributi per 74.538,46 euro, mentre a San Giovanni in Marignano, a fronte di 13.694,30 euro richiesti, ne sono stati riconosciuti 8.432,05".

“Questi numeri – sottolinea l'Onorevole – dimostrano come le procedure stiano andando avanti e le risorse stiano arrivando concretamente sui territori. Il nostro impegno resta quello di accelerare ulteriormente la ricostruzione e dare risposte a cittadini e imprese”.