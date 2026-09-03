  
Indietro
menu
menu

a supporto dei comuni

Il G20Spiagge: serve legge nazionale per le comunità marine

In foto: Il G20Spiagge svoltosi a Riccione
Il G20Spiagge svoltosi a Riccione
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Per il turismo balneare serve una legge nazionale che riconosca ufficialmente la specificità dei Comuni costieri ad alta intensità turistica. A chiederlo le amministrazione che aderiscono al G20Spiagge, tra cui anche Riccione e Cattolica, e che porteranno la proposta al Destination Summit delle Comunità Marine di Lignano Sabbiadoro, in programma dal 23 al 25 settembre.

"Le destinazioni del Mediterraneo - dicono i promotori - investono in infrastrutture, sostenibilità, innovazione e allungamento della stagione. L’Italia deve poter competere con strumenti all’altezza del valore economico e occupazionale prodotto dalle proprie coste". "Lo sforzo dei singoli Comuni - spiega la sindaca di Riccione Daniela Angelini, delegata ufficiale del G20Spiagge per il Commercio- non basta: c’è l’assoluto bisogno di una legge nazionale che supporti e tuteli realtà particolari come le località costiere, fornendo risorse e strumenti normativi idonei a gestire una macchina complessa che produce ricchezza ed eccellenza per l’intero Paese


Il Summit di Lignano si preannuncia quindi come occasione importante nel confronto tra Sindaci, Regioni e Governo. "L’obiettivo condiviso è trasformare la proposta delle Comunità Marine in una strutturata politica nazionale per il turismo costiero, in grado di coniugare competitività, qualità dell’accoglienza, sicurezza e sostenibilità ambientale, nell’ottica che il mare è a tutti gli effetti una città e deve poter essere governato come tale".

Altre notizie
Novità dal MIT

Codice della strada: inasprite alcune sanzioni, nuove regole per le strisce blu
di Redazione
un’azienda allagata
dai privati

Ricostruzione post alluvione. Nel riminese concesso il 63% di quanto richiesto
di Redazione
la presentazione
tre week end di settembre

Still Standing. Un augurio e un appello dal 35esimo Si Fest di Savignano
di Redazione
repertorio
PROGRAMMA 2026-2028

Rimini, 150 mila euro per arredo urbano e abbattimento barriere architettoniche
di Redazione
Da sinistra, Filippo Bonucci, Daniele Sarti, Gian Marco Montanari, Enrico Pozzi, Hannes Grasser, Matthias Prader
AUMENTARE LE PERFORMANCE

Nasce a Rimini la prima agenzia italiana full service per hotel indipendenti
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO