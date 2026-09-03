La cultura nello sport: ultimo appuntamento per la rassegna sulla spiaggia

Domani alle ore 18 (venerdì 4 settembre) il Bagno Tiki 26 di Rimini ospiterà l’ultimo appuntamento de “La Cultura nello Sport”, il ciclo di incontri dedicato al ruolo dello sport nella quotidianità: l'argomento che chiude la rassegna è la qualità della vita da ottenere anche attraverso l'esercizio fisico.

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“L’importanza della qualità della vita” non è soltanto il titolo dell’ultimo incontro, ma la sintesi dell’intero percorso della rassegna: così come la cultura dello sport nasce dal confronto tra saperi diversi, anche la qualità della vita riguarda ambiti differenti e si costruisce mettendo insieme competenze ed esperienze diverse.

Interverranno:

• Prof.ssa Laura Bragonzoni, docente del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita dell’Università di Bologna;

• Dott. Giulio Senesi, dottorando dell’Università di Bologna;

• Dott. Carlo Biagetti, direttore dell’UO Malattie Infettive dell’Ospedale Infermi di Rimini;

• Gianluca Brasini, Direttore Corporate del Gruppo Maggioli, Consigliere Esecutivo IEG, ex Assessore allo Sport del Comune di Rimini ed ex atleta professionista di pallamano.

Saranno presenti, inoltre, il Dott. Maurizio Grossi, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Rimini, Michele Lari, Assessore allo Sport del Comune di Rimini, il Dott. Gianluca Conti, Direttore Generale di Rivierabanca.

L’incontro è realizzato in collaborazione con il Festival della Cultura Sportiva.

In quattro appuntamenti, attraverso voci diverse, la rassegna ha dimostrato come il movimento non sia una parentesi della vita, ma una cultura capace di attraversare tutte le età, i luoghi di lavoro e le comunità.

"Questa 3° edizione de “La Cultura nello Sport” – dice Giorgio Salvatori, "è stato un successo superiore alle aspettative, significa che il tema dello Sport ha bisogno di testimoni, di promotori, tecnici (medici, sociologi, nutrizionisti, fisioterapisti, ..) che raccontino l’importanza e il significato per un cambiamento di mentalità, che però è già in essere. La formula del luogo informale, con i piedi sulla sabbia, è piaciuta, perché giustamente d’estate, si desidera stare all’aria aperta, e la spiaggia è un luogo ideale per allenarsi ma anche per ascoltare e vivere. Il bagno Tiki più di tutti è un salotto dove lo sport è al centro".

"I nostri allievi sono i primi testimoni di un cambiamento che vediamo avvenire ogni giorno – sottolinea Elen Souza – In questi anni abbiamo visto persone avvicinarsi all’attività fisica quasi per caso e poi cambiare profondamente il proprio stile di vita: hanno modificato le loro abitudini, il modo di alimentarsi, di organizzare il proprio tempo e, soprattutto, il modo di prendersi cura di sé. Per alcuni lo sport è diventato anche un’occasione per creare nuove relazioni e sentirsi parte di una comunità. È questa la dimostrazione più concreta che il movimento, quando diventa cultura, non cambia soltanto il corpo: può cambiare la vita delle persone".

"Desideriamo ringraziare chi ha reso possibile questo ciclo di incontri. L’invito che rivolgiamo a tutti è quello di continuare a fare cultura dello sport, con l’auspicio che quest’ultima possa vivere anche al di fuori da queste quattro serate», chiudono infine Souza e Salvatori.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti: appassionati di fitness, atleti o semplicemente persone che amano prendersi cura di sé. Al termine dell’incontro, il Bagno Tiki 26 offrirà un rinfresco a tutti.